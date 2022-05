Atelier Polyfolies et résonances Saint-Agrève Saint-Agrève Catégories d’évènement: Ardèche

2022-05-02 13:30:00 – 2022-05-02 15:00:00

Saint-Agrève Ardêche 10 10 EUR Un temps d’expression vocale dans la joie, le jeu et la douceur, pour un voyage enchanté autour du monde, en compagnie de Corinne Drevet. contact@rezodes3rivieres.com +33 9 84 32 15 04 https://www.rezodes3rivieres.com/ Saint-Agrève

