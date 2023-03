Portes ouvertes de l’Atelier Polvo Atelier Polvo, 1 avril 2023, Marseille.

Le collectif Polvo est une association qui a pour but de valoriser et promouvoir les métiers d’art, à travers des cours et des formations dédiées à l’artisanat, la mise à disposition d’espaces de travail et d’exposition.

L’atelier Polvo prévoit d’ouvrir ses portes lors des Journées Européennes des Métiers d’Art afin de présenter au public les métiers des deux artisanes résidentes de l’atelier situé au 2a rue des trois mages 13006 Marseille.

L’une des artisanes -Melina Moyano- est bijoutière. Elle travaille différents métaux comme le bronze, le laiton, et prochainement l’argent. Lors des JEMA elle proposera des démonstrations de découpe de métal, soudure et polissage.

L’autre artisane -Laure De Laurière- est céramiste spécialisée en tournage de pièces utilitaires et proposera lors des JEMA des démonstrations de tournage, des initiations qui permettront de tourner une pièce ainsi qu’un atelier modelage enfant.

L’atelier Polvo ouvrira ses portes le samedi 1 avril à 14H pour proposer un atelier modelage aux enfants entre 6 et 12 ans pour modeler un bol et le décorer. La pièce sera ensuite cuite par la céramiste. Une participation de 5 euros sera demandée pour les frais de matière première et de cuisson. Réservation obligatoire en envoyant un mail à l’adresse suivante atelierpolvo@gmail.com – nombre de places disponibles : 7. Horaire de l’initiation 14H-16H.

Ensuite l’atelier proposera des démonstrations en bijouterie et tournage de 16H à 18H. A partir de 18H le bar de l’association ouvrira pour proposer un apéritif aux adhérents de l’association.

Le dimanche 2 avril, entre 14H et 16H l’atelier Polvo proposera une initiation gratuite au tournage qui consistera à essayer le tour et créer une pièce (si le participant veut conserver sa pièce il lui sera alors demandé une participation à hauteur de 5 euros – elle sera alors terminée et émaillée par la céramiste). Pas de réservation obligatoire.

