Les materiaux naturels sont les matières de prédilection de PIMANDOU.

Iann Vilo est un artisan qui aime transformer la matière pour donner vie à des objets qui subiliment le quotidien.

Lors de cet évènement, je proposerai une démonstration de la découpe et du polissage de pierres et du bois.

Les matériaux que je travaille sont les suivants : bois, pierre, corne, etc

Je suis dans une démarche de recyclage, réutilisation des matériaux naturels.

Découpe et polissages de pierres et de bois, création de bijoux, de meubles d’intérieur et d’extérieur, d’aquariums, d’objets en tous genres.

Les scolaires seront restreints en petit groupe, l'atelier étant petit. Atelier polissage 4 rue du professeur raymond garcin, 97200 Fort-de-France

2023-03-29T20:00:00+02:00 – 2023-03-29T22:00:00+02:00

2023-04-02T16:00:00+02:00 – 2023-04-03T00:00:00+02:00 Pierre Bois Iann Vilo

