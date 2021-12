Bonneuil-sur-Marne Médiathèque de Bonneuil-sur-Marne Bonneuil-sur-Marne, Val-de-Marne Atelier police scientifique Médiathèque de Bonneuil-sur-Marne Bonneuil-sur-Marne Catégories d’évènement: Bonneuil-sur-Marne

Atelier police scientifique Médiathèque de Bonneuil-sur-Marne, 22 janvier 2022, Bonneuil-sur-Marne. Atelier police scientifique

Médiathèque de Bonneuil-sur-Marne, le samedi 22 janvier 2022 à 16:30

Peut-on venir sur une scène de crime sans aucune protection ? Qu’est-ce qu’une analyse ADN ? Sais-tu reconnaître des empreintes digitales ? Avec une approche expérimentale et ludique les Petits débrouillards te feront découvrir les techniques de la police scientifique.

nombre limité de places disponibles

Analyser une scène de crime Médiathèque de Bonneuil-sur-Marne 1 rue de la Commune 94380 Bonneuil-sur-Marne Bonneuil-sur-Marne Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T16:30:00 2022-01-22T17:45:00

