Atelier « Polar, tu as-dit polar » Médiathèque Tulle, mercredi 21 février 2024.

Atelier scénario polar Sur réservation Enfants de 10 à 13 ans Gratuit 8 personnes mené par Valérie Tu aimes lire des polars ? Tu as envie d’en écrire un ? Vient avec nous écrire ton propre polar, amène ta trousse et tes idées et voilà, à toi de jouer !!!! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 15:00:00

fin : 2024-02-21

Médiathèque Avenue Winston Churchill

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

