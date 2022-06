Atelier « Poisson arc-en-ciel » (3-5 ans) Palais de la Porte Dorée – Aquarium tropical Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier « Poisson arc-en-ciel » (3-5 ans) Palais de la Porte Dorée – Aquarium tropical, 2 juillet 2022, Paris. Le samedi 27 août 2022

de 10h30 à 11h30

Le samedi 30 juillet 2022

de 10h30 à 11h30

Le samedi 16 juillet 2022

de 10h30 à 11h30

Le samedi 02 juillet 2022

de 10h30 à 11h30

. payant Tarif plein : 10 € Tarif réduit : 6 €

Saviez-vous qu’il existe des arcs-en-ciel dans l’eau ? Petits et grands découvriront ces petits poissons originaires des lacs des montagnes d’Océanie qui colorent nos aquariums. Ils réaliseront ensuite leur propre poisson arc-en-ciel à l’aide de matériel de récupération. Palais de la Porte Dorée – Aquarium tropical 293 Av. Daumesnil 75012 Paris Contact : https://www.aquarium-tropical.fr/programmation/ateliers-et-activites/poisson-arc-en-ciel-0 publics@palais-portedoree.fr https://palaisportedoree.tickeasy.com/fr-FR/produits?famille=2115239116770400198

EPPPD Atelier « Poisson arc-en-ciel »

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Palais de la Porte Dorée - Aquarium tropical Adresse 293 Av. Daumesnil Ville Paris lieuville Palais de la Porte Dorée - Aquarium tropical Paris Departement Paris

Palais de la Porte Dorée - Aquarium tropical Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier « Poisson arc-en-ciel » (3-5 ans) Palais de la Porte Dorée – Aquarium tropical 2022-07-02 was last modified: by Atelier « Poisson arc-en-ciel » (3-5 ans) Palais de la Porte Dorée – Aquarium tropical Palais de la Porte Dorée - Aquarium tropical 2 juillet 2022 Palais de la Porte Dorée - Aquarium tropical Paris Paris

Paris Paris