Découverte d’un atelier de potier : démonstration et explication de fabrication Atelier Poignée d’argile, 1 avril 2023, Valensole. Découverte d’un atelier de potier : démonstration et explication de fabrication 1 et 2 avril Atelier Poignée d’argile Visite privée d’un atelier de céramique – l’Atelier Poignée d’Argile – Je vous accueille le temps d’un week end dans mon atelier, situé à Valensole (04), et vous propose de découvrir mon métier de céramiste. Lors de votre visite, par petit groupe de 6 personnes maximum, je ferai une démonstration de tournage d’une pièce en argile et je vous expliquerai les étapes de fabrication d’une pièce (cuisson, émaillage…).

Durée environ 30 min. Ouverts aux enfants et aux adultes.

Réservation du créneau horaire obligatoire par mail : atelier.poigneedargile@gmail.com

Atelier Poignée d'argile
9 place valette
04 210 Valensole
Valensole 04210
Alpes-de-Haute-Provence
Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 poterie céramique E Fiole

