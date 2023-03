Démonstration des joailliers Atelier Poiema Atelier Poiema, artisans bijoutiers créateurs, 27 mars 2023, Tournon-sur-Rhône.

Démonstration des joailliers Atelier Poiema 27 mars – 2 avril Atelier Poiema, artisans bijoutiers créateurs

L’atelier-boutique des bijoutiers créateurs Atelier Poiema vous propose de découvrir les outils, les gestes, les étapes secrètes de fabrication d’un bijou artisanal d’art.

Quelle est la différence entre un métal noble et un métal vil ? Quel or acheter ? Les pierres et les émaux, quelle couleur choisir ?

Transformer un vieux bijou, c’est possible ?

Combien de temps faut-il pour faire des alliances ?

Comment s’appelle tel ou tel outil ?

Posez toutes vos questions et plus encore à nos artisans démonstrateurs.

Vous découvrirez les créations uniques et originales fabriquées dans l’atelier. Vous craquerez sûrement pour l’une des merveilles créées au coeur de ce nouvel atelier-boutique.

Atelier Poiema, artisans bijoutiers créateurs 12 grande rue, 07300 tournon sur rhône Tournon-sur-Rhône 07300 rue piétonne Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.atelierpoiema.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/atelier.poiema/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00 – 2023-03-27T12:30:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

bijoux bijoutier joaillier

Atelier Poiema