Tissage et partage autour d’une œuvre collective, où fils et végétaux s’harmonisent chaleureusement… Atelier Poëtis, 31 mars 2023, Montauban.

Tissage et partage autour d’une œuvre collective, où fils et végétaux s’harmonisent chaleureusement… 31 mars – 2 avril Atelier Poëtis

Morgane, tisserande d’art dans le Tarn-et-Garonne à Montauban vous propose une rencontre insolite avec le tissage artisanal dans son atelier. Un savoir-faire ancestral qu’elle remet au goût du jour par des matières ou des associations singulières, comme le tissage de végétaux ou de métaux.

Durant 3 jours, venez à la rencontre du tissage et participez à une oeuvre collective en eveillant l’artisan.e qui sommeille en vous… Vous pourrez découvrir cet art du fil sur un métier à tisser basse lisse et manier les cadres de cet outil singulier pour faire danser les fils uns par uns en y intégrant des végétaux. Une ode au printemps et à la nature pour parfaire ce moment de partage et d’échanges !

Tous les curieux.ses sont les bienvenu(e)s à cet événement qui se veut chaleureux et participatif, vous aurez également l’occasion de découvrir les créations tissées de Morgane exposées dans son atelier-boutique qu’elle à ouvert il y a tout juste un an. Un havre de créativité où elle donne des ateliers de tissage chaque semaine, accessibles aux débutant(e)s et à partir de 10 ans.

Quelques mots sur son parcours à la découverte du tissage

” Véritable touche à tout dans l’âme, le tissage a été un réel coup de cœur que j’ai eu durant un stage en 2014 dans le studio de création de Faustine Steinmetz designer textile à Londres. Une technique que j’ai eu la chance de parfaire aux côté de Perrine et Margaux dans l’Atelier Perrine Rousseau à Paris un an après.

Une fois mon diplôme de designer coloriste en poche je me suis adonnée coeur et âme à cet art du fil au quotidien, qui est pour moi un véritable trésor de créativité ! Aujourd’hui j’aime vraiment concevoir des pièces singulières, en gardant à l’esprit que chaque pièce qui sort de l’atelier apporte sa part d’histoire et d’authenticité à quiconque en fera l’acquisition.

Le nom de mon atelier : Poëtis est une contraction entre Poésie et Tissage qui représente l’essence de mes créations… Un brin de rêverie inspiré par le quotidien. «

Au plaisir de vous rencontrer !

Rendez-vous 13 rue Porte du Moustier à Montauban dans le Tarn-et-Garonne

Horaires : vendredi 31 mars – samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 18h30

Atelier Poëtis 13 rue Porte du Moustier Montauban 82000 Cathédrale Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://atelierpoetis.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/atelierpoetis/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/atelierpoetis »}, {« type »: « email », « value »: « atelierpoetis@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0686321309 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00

tissage – artisanat – textile – décoration – accessoires – ateliers – démonstration – collectif – montauban – tarn-et-garonne

Morgane Leroux