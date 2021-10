Atelier poésie slam Pavillon Blanc Henri-Molina, 6 novembre 2021, Colomiers.

Atelier poésie slam

Pavillon Blanc Henri-Molina, le samedi 6 novembre à 10:00

**Par JEAN-PAUL ADA BEKOA** Samedi 6 novembre de 10h à 12 et de 14h à 16h | Pavillon Blanc Henri-Molina Nommé Slam ou spoken word, connaissez-vous ce genre qui consiste à partager un texte de sa création à l’oral ? Auteur romancier, slameur et poète, Jean-Paul Ada Bekoa vous accompagne : découvrez ce genre, expérimentez son écriture et son oralité à travers vos propres créations et des textes issus du fonds de la médiathèque ou de vos choix, sous forme de partage, sans jugement. Un thème : rêve et enfance. Si vous jouez d’un instrument, vous pouvez l’amener. Gratuité | intergénérationnel | Sur inscription (10 personnes maximum) sur le site [www.pavillonblanc-colomiers.fr](http://www.pavillonblanc-colomiers.fr) | à partir de 13 ans _Le port du masque grand public est obligatoire dans l’ensemble du Pavillon Blanc Henri Molina. La présentation du passe sanitaire avec un QR code valide est obligatoire pour les publics de 18 ans et plus depuis le 21 juillet 2021, et pour les publics de 12 ans et plus à compter du 30 septembre 2021. Par ailleurs, du gel hydro-alcoolique est mis à disposition du public à qui il sera demandé de systématiquement se laver les mains avant d’entrer. La programmation des actions est soumise à l’évolution du contexte sanitaire et des consignes édictées par le gouvernement. N’hésitez pas à consulter régulièrement les sites [www.ville-colomiers.fr](http://www.ville-colomiers.fr) et [www.pavillonblanc-colomiers.fr](http://www.pavillonblanc-colomiers.fr) pour retrouver les informations mises à jour régulièrement._ **Détails sur le lieu**: Pavillon blanc Henri-Molina

Pavillon Blanc Henri-Molina Pavillon Blanc Henri-Molina Colomiers Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T10:00:00 2021-11-06T16:00:00