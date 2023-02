Atelier Poésie Parents-Enfants | L’Autre Bar Cherbourg-Octeville, 23 février 2023, Cherbourg-en-Cotentin .

Atelier Poésie Parents-Enfants | L’Autre Bar

2023-02-23 – 2023-02-23

Cherbourg-en-Cotentin

Manche

L’association Calame vous propose un atelier d’écriture poétiques en famille.

Parents et enfants, participez à cet atelier sur le thème de “l’hiver” avec la poète Adeline Miermont Giustinati qui animera l’atelier en commençant par une balade dans l’Espace René Le Bas et la découverte de poèmes classiques et contemporains afin de s’inspirer puis un temps d’écriture sous formes de petits jeux, enfin un goûter sera proposé à l’issue de l’atelier.

calamecotentin@gmail.com +33 6 69 49 02 96 https://www.facebook.com/events/722171402946598

