Haute-Loire dans le cadre du printemps des poètes dont le thème est frontière la médiathèque vous propose un atelier poésie de papier de 14h à 16h. Intervenante Laurence Teyssier de ‘atelier Arqivi

Tout public à partir de 7 ans

Renseignement 06 26 28 12 85 Saint-Romain-Lachalm

