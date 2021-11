Paris Giacometti Lab, Institut Giacometti île de France, Paris Atelier : Poème pour une Femme-cuillère Giacometti Lab, Institut Giacometti Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier : Poème pour une Femme-cuillère Giacometti Lab, Institut Giacometti, 26 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 26 au 31 octobre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 15h à 17h

Du 2 au 5 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 15h à 17h

payant

Pendant les vacances de la Toussaint, l’Institut Giacometti propose un atelier de modelage et d’écriture poétique pour les enfants de 6 à 11 ans Dans le cadre de l’exposition “Alberto Giacometti / Barbara Chase-Riboud”, l’Institut Giacometti propose un atelier de modelage et d’écriture poétique pour les enfants de 6 à 11 ans, pendant les vacances de la Toussaint. Dans l’exposition, on découvre les points communs entre les artistes Alberto Giacometti et Barbara Chase-Riboud. Tous les deux pratiquent la sculpture, le dessin et l’écriture, qu’ils entremêlent de différentes façon. En atelier, les enfants façonnent en argile un personnage hybride, mi-humain, mi-objet, et lui écrivent un poème, en laissant libre cours à leur imagination. Animations -> Atelier / Cours Giacometti Lab, Institut Giacometti 7-9, rue Victor Schœlcher Paris 75014

4, 6 : Denfert – Rochereau (269m) 4, 6 : Raspail (342m)

Contact : Institut Giacometti 01 87 89 76 76 institut@fondation-giacometti.fr https://www.fondation-giacometti.fr institut@fondation-giacometti.fr Animations -> Atelier / Cours Expos;Enfants

Date complète :

2021-10-26T15:00:00+02:00_2021-10-26T17:00:00+02:00;2021-10-27T15:00:00+02:00_2021-10-27T17:00:00+02:00;2021-10-28T15:00:00+02:00_2021-10-28T17:00:00+02:00;2021-10-29T15:00:00+02:00_2021-10-29T17:00:00+02:00;2021-10-30T15:00:00+02:00_2021-10-30T17:00:00+02:00;2021-10-31T15:00:00+01:00_2021-10-31T17:00:00+01:00;2021-11-02T15:00:00+01:00_2021-11-02T17:00:00+01:00;2021-11-03T15:00:00+01:00_2021-11-03T17:00:00+01:00;2021-11-04T15:00:00+01:00_2021-11-04T17:00:00+01:00;2021-11-05T15:00:00+01:00_2021-11-05T17:00:00+01:00

Institut Giacometti

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Giacometti Lab, Institut Giacometti Adresse 7-9, rue Victor Schœlcher Ville Paris lieuville Giacometti Lab, Institut Giacometti Paris