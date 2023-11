Atelier Podcast culturel : Culture Club sur les ondes ! Centre Paris Anim’ Grange aux Belles Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier Podcast culturel : Culture Club sur les ondes ! Centre Paris Anim’ Grange aux Belles Paris, 23 mars 2024, Paris. Le samedi 23 mars 2024

de 16h00 à 18h30

.Public adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Création d’une émission de radio sous forme de podcast. En partenariat avec le CRL10 – Centre Paris Anim’ Grange aux Belles Tous les mois, la bibliothèque François Villon propose son Culture Club, l’occasion d’échanger autour de ses dernières découvertes culturelles (livres, cinéma, musique…), de partager ses coups de cœur et de découvrir des nouveautés (livres, cinéma, musique…) dans une ambiance bienveillante et décontractée garantie ! A l’occasion de notre temps fort Les médias ça nous regarde,

nous vous proposons de participer à la création d’une émission de radio

sous forme de podcast culturel. La séance du Culture Club se

déroulera au Centre Paris Anim’ Grange aux Belles. Vous découvrirez

ensuite le studio où vous pourrez enregistrer avec les autres participants votre intervention du

Culture Club. En partenariat avec le CRL10 – Centre Paris Anim’ Grange aux Belles Centre Paris Anim’ Grange aux Belles 6 Rue Boy-Zelensky 75010 Paris Contact : https://bibliotheques.paris.fr/ bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon

