EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, le mardi 2 novembre à 14:00

Les Espaces Publics Numériques (EPN) vous proposent une séance pour découvrir le processus de création vidéo avec son téléphone portable (ou une tablette). Grace à un format en plan séquence, laisse parler ta créativité et ton imagination. Et bien entendu il faudra trouver des astuces pour intégrer le titre, le générique, le son à sa réalisation.

Sur inscription

Les Espaces publics numériques (EPN) vous proposent tout un programme d’activités pour les vacances d’automne. EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

