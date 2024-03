Atelier Pochoirs avec Ariane Pasco Bibliothèque Goutte d’Or Paris, samedi 1 juin 2024.

Le samedi 01 juin 2024

de 14h00 à 17h30

.Public jeunes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 14 ans. gratuit

Sur inscription

Dans le cadre du festival 2024 de la Ville a des arts sur le thème de l’eau Ariane Pasco propose un atelier Pochoirs pour les adolescents (10-14 ans).

Apprendre une technique de street art, la

peinture au pochoir

Réaliser une production personnelle avec l’aide

de l’encadrant

Composer une toile

Travailler en groupe et dans la bienveillance.

Ariane Pasco, cofondatrice du

collectif Nice Art, et toujours active sur les murs depuis 1986. Elle est une

des pionnières du pochoir en France. Le medium de Nice Art est le pochoir,

décliné en multiples et en couleurs, et leur galerie est la rue, avec ses

accidents et sa patine. Nice Art s’est essayé au collage, à la customisation de

vinyles et au reverse-graffiti.

Matériel fourni

Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018

