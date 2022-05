Atelier pochettes, 20 mai 2022, .

Atelier pochettes

2022-05-20 19:15:00 – 2022-05-20

Proposé par l'Associataion la tAntative. nAtelier de création de pochettes personnalisées en bâche (pochette à maquillage, portefeuille, étui à lunettes, etc.). nPour tous: adultes et enfants (+10ans). nInscription par téléphone. nParticipation libre et consciente.

