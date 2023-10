Upcyclé et stylé : revalorisez au lieu de jeter ! Atelier Plus près des étoiles Chenières Catégories d’Évènement: Chenières

Meurthe-et-Moselle Upcyclé et stylé : revalorisez au lieu de jeter ! Atelier Plus près des étoiles Chenières, 21 octobre 2023, Chenières. Upcyclé et stylé : revalorisez au lieu de jeter ! Samedi 21 octobre, 14h00 Atelier Plus près des étoiles Outils et matériel seront mis à disposition des participants pour réaliser les bracelets upcyclés. Partage d’expérience, de créativité et de bonnes pratiques, dans un cadre chaleureux. Atelier Plus près des étoiles 5 rue de la Mairie 54720 Chenières Chenières 54720 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.82.82.82.08 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

