Atelier « Plume et or à l’atelier de Béatrix » Autun Autun Catégories d’évènement: Autun

Sane-et-Loire

Atelier « Plume et or à l’atelier de Béatrix » Autun, 22 octobre 2022, Autun. Atelier « Plume et or à l’atelier de Béatrix »

Bibliothèque Bussy-Rabutin Rue de l’Hôtel de ville Autun Sane-et-Loire Rue de l’Hôtel de ville Bibliothèque Bussy-Rabutin

2022-10-22 – 2022-10-22

Rue de l’Hôtel de ville Bibliothèque Bussy-Rabutin

Autun

Sane-et-Loire EUR 0 0 Venez vous initier à l’enluminure moderne : feuillage, fleurs,..un moment de détente pour les adultes et les plus de 10 ans. agathebib@gmail.com +33 3 73 16 01 14 Rue de l’Hôtel de ville Bibliothèque Bussy-Rabutin Autun

dernière mise à jour : 2022-10-12 par

Détails Catégories d’évènement: Autun, Sane-et-Loire Autres Lieu Autun Adresse Autun Sane-et-Loire Rue de l'Hôtel de ville Bibliothèque Bussy-Rabutin Ville Autun lieuville Rue de l'Hôtel de ville Bibliothèque Bussy-Rabutin Autun Departement Sane-et-Loire

Autun Autun Sane-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/autun/

Atelier « Plume et or à l’atelier de Béatrix » Autun 2022-10-22 was last modified: by Atelier « Plume et or à l’atelier de Béatrix » Autun Autun 22 octobre 2022 Autun Bibliothèque Bussy-Rabutin Rue de l'Hôtel de ville Autun Sane-et-Loire Sane-et-Loire

Autun Sane-et-Loire