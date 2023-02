Visite, rencontre, exposition & vente à l’atelier de maroquinerie PLUME DE RADIS Atelier PLUME DE RADIS La Rochelle Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

06 22 74 22 26 https://plumederadis.com/ https://www.facebook.com/plumederadis Les journées européennes des métiers d’art sont toujours pour moi un beau rendez-vous qui me permet de vous accueillir dans mon atelier ; Celui-ci est situé dans l’hyper centre de la Rochelle, rue du Cordouan.

Je vous présenterai mon métier d’artisane du cuir, passionnée!

Maroquinière depuis vingt ans, j’ai créé de nombreuses collections de sacs et de petites maroquineries sous la marque PLUME DE RADIS. Vous pourrez découvrir les dernières créations (à la vente).

Je travaille essentiellement pour des particuliers en vente directe et à la commande, il s’agit donc de pièce unique.

La particularité de mon travail est la réalisation de motifs sur le cuir à main levée.

Je vous proposerai des démonstrations à la demande le samedi 1er avril 2023 à partir de 10h (de 10h à 12h atelier sur réservation uniquement) et le dimanche de 11h à 18h.

Mercredi 29 Avril à 14h ou 16h30 : atelier “concevez votre porte-bonheur en cuir” en duo enfant/parent sur réservation uniquement (Tel : 06.22.74.22.26 /sandra@plumederadis.com).

Samedi 1er Avril de 10h à 12h : atelier “fabriquez votre portemonnaie en cuir”

sur réservation uniquement (Tel : 06.22.74.22.26 / sandra@plumederadis.com).

