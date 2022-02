Atelier Plouescat, 15 mars 2022, Plouescat.

Atelier Rue de Plouescat Espace France Services Plouescat

2022-03-15 – 2022-03-15 Rue de Plouescat Espace France Services

Plouescat Finistère Plouescat Finistère

Peinture à l’état naturel. A partir de peintures naturelles et végétales, l’enfant s’exprimera au gré de ses envies avec de la peinture. Prévoir tenue adaptée et de rechange. Sur réservation. De 18 mois à 3 ans. Le pass vaccinal, le port du masque et le respect des gestes barrières sont obligatoires.

semaines.petite.enfance@hlc.bzh +33 2 98 69 69 96 http://www.hautleoncommunaute.bzh/

Peinture à l’état naturel. A partir de peintures naturelles et végétales, l’enfant s’exprimera au gré de ses envies avec de la peinture. Prévoir tenue adaptée et de rechange. Sur réservation. De 18 mois à 3 ans. Le pass vaccinal, le port du masque et le respect des gestes barrières sont obligatoires.

Rue de Plouescat Espace France Services Plouescat

dernière mise à jour : 2022-02-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX