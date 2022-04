Atelier : Plongée sonore Orthez, 23 avril 2022, Orthez.

Atelier : Plongée sonore Centre d’art image imatge 3 rue de Billère Orthez

2022-04-23 – 2022-04-23 Centre d’art image imatge 3 rue de Billère

Orthez Pyrénées-Atlantiques

EUR 10 Atelier d’initiation à la production musicale proposant la création d’un paysage sonore à partir de l’installation vidéo et sonore Dunking Island de l’artiste Capucine Vever et du plasticien sonore Valentin Ferré. Accompagnés par l’artiste musicien Jérôme Lansalot, les participants s’initieront à la pratique instrumentale acoustique et numérique (pad, sampler…) comme outils de composition.

En partenariat avec la scène de musiques actuelles Ampli à Billère.

+33 5 59 69 41 12

Image imatge

Centre d’art image imatge 3 rue de Billère Orthez

