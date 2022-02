Atelier pliage et découpage de livres Médiathèque de Donzy Donzy Catégories d’évènement: Donzy

Médiathèque de Donzy, le jeudi 10 février à 14:00

Création en livres découpés Chantal vous accompagnera dans l’art délicat du pliage de livres ! Matériel fourni ⚠️Places limitées, conditions d’accès et protocole sous-réserve de l’évolution de la crise sanitaire. Dès 11 ans

Gratuit sur inscription, pass vaccinal

Recyclage de livres Médiathèque de Donzy 10 rue d’Osmond 58220 Donzy Donzy Nièvre

