Atelier : Pliage de grues en origami Montivilliers Montivilliers Catégories d’évènement: Montivilliers

Seine-Maritime

Atelier : Pliage de grues en origami Montivilliers, 9 mars 2022, Montivilliers. Atelier : Pliage de grues en origami Montivilliers

2022-03-09 14:30:00 – 2022-03-09 16:00:00

Montivilliers Seine-Maritime L’atelier-boutique de Les Zidégotes organise un atelier “pliage de grues en origami”. Pour les enfants à partir de 10 ans et/ou adultes. Le mercredi 9 mars de 14h30 à 16h, à l’atelier-boutique aux Hallettes de Montivilliers.

Réservation par téléphone, par mail ou via Messenger (coordonnées sur le côté). L’atelier-boutique de Les Zidégotes organise un atelier “pliage de grues en origami”. Pour les enfants à partir de 10 ans et/ou adultes. Le mercredi 9 mars de 14h30 à 16h, à l’atelier-boutique aux Hallettes de Montivilliers.

Réservation par… anaisleszidegotes@hotmail.com +33 6 15 36 94 13 https://leszidegotes.fr/?fbclid=IwAR0FCY3yt3KgskwAgYjlT6mj964MUGpI3tpW029_YQCA-MLayWS3tWqZ1XM L’atelier-boutique de Les Zidégotes organise un atelier “pliage de grues en origami”. Pour les enfants à partir de 10 ans et/ou adultes. Le mercredi 9 mars de 14h30 à 16h, à l’atelier-boutique aux Hallettes de Montivilliers.

Réservation par téléphone, par mail ou via Messenger (coordonnées sur le côté). Montivilliers

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Montivilliers, Seine-Maritime Autres Lieu Montivilliers Adresse Ville Montivilliers lieuville Montivilliers Departement Seine-Maritime

Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montivilliers/

Atelier : Pliage de grues en origami Montivilliers 2022-03-09 was last modified: by Atelier : Pliage de grues en origami Montivilliers Montivilliers 9 mars 2022 Montivilliers seine-maritime

Montivilliers Seine-Maritime