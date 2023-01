Atelier plessage d’une haie Saint-Martin-en-Bresse Saint-Martin-en-Bresse Catégories d’Évènement: Saint-Martin-en-Bresse

Saône-et-Loire

Atelier plessage d'une haie 12 rue du Long Bois – Perrigny Sentier du Long Bois – Maison de la forêt et du bocage Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire

2023-02-25

2023-02-25 – 2023-02-25

Sentier du Long Bois – Maison de la forêt et du bocage 12 rue du Long Bois – Perrigny

Saint-Martin-en-Bresse

Saône-et-Loire EUR Vous vous intéressez à la transmission des savoir-faire anciens ? Apprenez à réaliser une haie écologique et économique avec ceux qui pratiquaient le « plessage » autrefois. Réservation obligatoire. Sentier du Long Bois – Maison de la forêt et du bocage 12 rue du Long Bois – Perrigny Saint-Martin-en-Bresse

Lieu Saint-Martin-en-Bresse Adresse Sentier du Long Bois - Maison de la forêt et du bocage 12 rue du Long Bois - Perrigny

