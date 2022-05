Atelier : Pleine lune au Tambour Castetner Castetner Catégories d’évènement: Castetner

Atelier : Pleine lune au Tambour Castetner, 16 mai 2022, Castetner. Atelier : Pleine lune au Tambour Yourte du Cercle Bleu 72 route des Crêtes Castetner

2022-05-16 19:00:00 – 2022-05-16 20:20:00 Yourte du Cercle Bleu 72 route des Crêtes

Castetner Pyrénées-Atlantiques Castetner EUR 25 Célébration à la Pleine lune avec un voyage au Tambour & chants sacrés.

Moment de ressourcement et d’éveils.

Méditation guidée, relaxation, voyage au Tambour, chants de soins, bain de bols de cristal et tibétains, partages. Célébration à la Pleine lune avec un voyage au Tambour & chants sacrés.

+33 7 84 80 23 53

Yourte du Cercle Bleu 72 route des Crêtes Castetner

