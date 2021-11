Avranches Salle Saint-Martin - Avranches Avranches, Manche Atelier pleine conscience Salle Saint-Martin – Avranches Avranches Catégories d’évènement: Avranches

Salle Saint-Martin – Avranches, le dimanche 5 décembre à 10:00

Cette pratique consiste à prendre conscience de tout ce qui se présente dans l’instant, sans jugement de valeur, que ce soit l’environnement extérieur, les sensations corporelles, les pensées ou les émotions qui nous traversent. Il s’agit d’apprendre à habiter nos actions par l’attention consciente. Cela nous permet de développer un rapport différent à nous-même, aux autres et à mieux vivre les changements du quotidien. Cet entraînement permet de mieux répondre et de s’adapter aux situations stressantes. Il contribue à la détente physique et à un mieux-être général. Animatrice : Stella Arvaniti * Membre affiliée à l’ADM (Association française pour le Développement de la Mindfulness) * Membre affiliée au Université de Massachusetts – CFM (Center for Mindfulness aux USA) * Membre affiliée au Université de Brown aux USA En raison des restrictions sanitaires : * Les places sont limitées * Sur inscriptions * Passe sanitaire nécessaire * Apportez votre propre matériel

Tarif : 20€

Une occasion pour approfondir sa pratique ou découvrir la pleine conscience et la méditation pas à pas. Salle Saint-Martin – Avranches 1 rue Saint Martin, 50300 Avranches Avranches Avranches Manche

2021-12-05T10:00:00 2021-12-05T12:00:00

