Dimanche 22 mai à 14h Mercredi 25 mai à 14h Mercredi 15 juin à 14h Dimanche 19 juin à 14h Dimanche 2 octobre à 14h Mercredi 5 octobre à 14h Samedi 22 octobre à 14h A partir de 3 ans Ateliers adaptés selon les âges Durée 1h30 Renseignements : 03 59 63 43 53

Gratuit sur réservation

A la suite d’une visite guidée dans l’exposition, l’atelier propose de réaliser un jouet optique à partir de visuels psychédéliques issus des œuvres présentées. Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

