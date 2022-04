Atelier Plantes sauvages pour petits et grands Ferme de la Touvière Meinier Catégorie d’évènement: Meinier

### Enfin la saison printanière est parmi nous ! Gary, votre guide, se fera une joie de vous sensibiliser autour de 7 plantes sauvages. C’est un atelier autour des 5 sens avec une forte reconnexion avec la nature que nous vous proposons. Tous vos sens seront sollicités ! Les notions que nous aborderons : botanique, saisonnalité, bienfaits en santé et durabilité. Chaque participant recevra une carte mémoire de ces plantes. Tentant cet atelier non ? Alors, à vos claviers !

Tarif unique : atelier 15.- en duo adulte-enfant ou adulte seul

Découvrir les plantes sauvages autour de chez nous ! Ferme de la Touvière Route du Carre-d’Aval 10, Meinier 1252 Meinier

2022-04-10T16:00:00 2022-04-10T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Meinier Autres Lieu Ferme de la Touvière Adresse Route du Carre-d’Aval 10, Meinier 1252 Ville Meinier lieuville Ferme de la Touvière Meinier

