2023-02-19 15:00:00 – 2023-02-19 18:00:00

Doubs Besançon EUR 23 23 Réappropriez-vous les savoir-faire oubliés dont nos ancêtres savaient si bien faire usage. Des clés toutes simples pour se lancer en confiance dans cette aventure sauvage, tendre peu à peu vers des soins plus respectueux de notre corps, notre tête et notre environnement. Vous découvrirez quand et comment récolter les plantes qui nous entourent et comment transformer et utiliser cette cueillette (infusion, baume, huile de massage, etc…). Vous apprendrez à puiser en toute simplicité dans les trésors que

la nature nous offre.. Nous aborderons la théorie, mais aussi la pratique en confectionnant ensemble (avec des ingrédients issus de l’agriculture biologique), un baume aux plantes avec lequel vous pourrez repartir. contact@serpeetchaudron.fr https://serpeetchaudron.wixsite.com/plantes/calendrier L’Arsenal (HOP HOP HOP) 4 Place Saint-Jacques Besançon

