2022-03-09 14:30:00 – 2022-03-09 16:00:00

Laroque Hérault EUR 5 Une sortie connaissance plantes sauvages avec Florence Faure-Brac vous est proposée en partenariat avec l'Association BioEnsemble.

Lieu de l'animation : sera communiqué aux inscrits. Limité à 12 places. Adhésion à l'Association nécessaire pour participer à l'animation.

Laroque

