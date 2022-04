Atelier plantes sauvages Carrouges, 26 juin 2022, Carrouges.

Atelier plantes sauvages Rue du Chapitre Maison du Parc et du Géoparc Carrouges

2022-06-26 15:00:00 – 2022-06-26 16:30:00 Rue du Chapitre Maison du Parc et du Géoparc

Carrouges Orne

Découvrez notre patrimoine naturel sous l’angle de la gourmandise !

De nombreuses plantes sauvages comestibles poussent autour de nous.

Les cueillir en pleine nature est un plaisir, les cuisiner apporte des saveurs nouvelles et une nourriture saine et naturelle.

Anne vous propose un atelier de botanique gastronome : sortie sur le terrain pour apprendre à reconnaître et à cueillir des plantes communes; atelier cuisine pour confectionner biscuits et gâteaux aux saveurs originales et dégustation !

Découvrez notre patrimoine naturel sous l’angle de la gourmandise !

De nombreuses plantes sauvages comestibles poussent autour de nous.

Les cueillir en pleine nature est un plaisir, les cuisiner apporte des saveurs nouvelles et une nourriture saine…

Découvrez notre patrimoine naturel sous l’angle de la gourmandise !

De nombreuses plantes sauvages comestibles poussent autour de nous.

Les cueillir en pleine nature est un plaisir, les cuisiner apporte des saveurs nouvelles et une nourriture saine et naturelle.

Anne vous propose un atelier de botanique gastronome : sortie sur le terrain pour apprendre à reconnaître et à cueillir des plantes communes; atelier cuisine pour confectionner biscuits et gâteaux aux saveurs originales et dégustation !

Rue du Chapitre Maison du Parc et du Géoparc Carrouges

dernière mise à jour : 2022-02-23 par