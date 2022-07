Atelier plantes Proisy, 6 juillet 2022, Proisy.

Atelier plantes

Ancienne gare Proisy

2022-07-06 – 2022-07-06

Proisy

Aisne

Proisy

35 35 70 Ateliers plantes avec Hélène. Nous étudions deux plantes sur la journée.

En février : Le matin sera consacré au lierre terrestre et l’après-midi à une plante surprise.

En mars : Le matin : atelier sur une plante sauvage, ail des ours, l’après-midi :atelier sur une plante surprise.

En avril : Le matin : atelier sur une plante sauvage, l’après-midi :atelier sur une plante surprise.

Le midi : chacun apportera son pique-nique, et je vous ferai déguster de nouvelles recettes.

+33 3 23 60 24 34

Office de Tourisme du Pays de Thiérache

Proisy

