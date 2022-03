Atelier plantes médicinales La Petite Rockette Paris Catégories d’évènement: île de France

L’association Communerbe propose un atelier pour découvrir les plantes détoxifiantes de printemps. Nous proposons un atelier sur les plantes détoxifiantes de printemps, pour tonifier le foie à la ressourcerie “La Petite Rockette” samedi 12 mars de 14h30 à 16h30.

Lors de ces ateliers, tout en découvrant de nouvelles saveurs, vous apprendrez à connaitre les plantes médicinales pour acquérir une certaine autonomie dans la prévention et le soulagement des maux du quotidien :

– en prenant connaissance des propriétés et usages des plantes ainsi que leurs différentes formes galéniques,

– en observant les plantes sèches et si possible fraiches,

– en goûtant les plantes sous forme de tisane,

– en abordant les techniques de récolte et de conservation. La Petite Rockette 125 rue du chemin vert Paris 75011 Contact : communerbe@gmail.com https://www.facebook.com/events/714286399576502/?ref=newsfeed Atelier;Nature

