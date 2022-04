Atelier : plantes médicinales et comestibles Muttersholtz, 11 mai 2022, Muttersholtz.

Atelier : plantes médicinales et comestibles Muttersholtz

2022-05-11 14:00:00 – 2022-05-11 17:00:00

Muttersholtz Bas-Rhin Muttersholtz

EUR Christian BUSSER, Dr en Pharmacie et en ethnologie, fondateur de l’Ecole Plan-tasanté, vous présentera des plantes comestibles et médicinales avec leurs propriétés de manière interactive et avec diaporama en salle. Une sortie botanique sera organisée par la suite pour montrer les principales plantes de saison disponibles en indiquant les techniques de reconnaissance et les usages traditionnels dans notre région et ailleurs.

Présentation des plantes médicinales et comestibles en salle puis sortie botanique pour apprendre à les reconnaitre et à les utiliser

+33 6 03 78 74 14

