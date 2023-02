Atelier plantes médicinales Domaine de la Loge – Flacey-en-Bresse Catégories d’Évènement: Flacey-en-Bresse

Atelier plantes médicinales 10 route du Sorbier Domaine de la Loge – Flacey-en-Bresse Saone-et-Loire

2023-04-02

Domaine de la Loge – 10 route du Sorbier

Flacey-en-Bresse

Saone-et-Loire Une journée pour découvrir la consoude, le pissenlit et l’ortie avec une herbaliste. Dimanche 2 avril : Plantes médicinales

Programme:

Matin (9h – 12h) : > La consoude : la reconnaître au jardin, récolte de la racine sur le domaine et nettoyage > Le pissenlit : récolte des feuilles et racines, découverte de ses vertus > L’ortie : récolte et découverte de ses vertus Après-midi (13h – 17h) > Réalisation des différents étapes du macérat huileux

de consoude et d’un baume que chacun emportera en fin de journée > Cuisine de l’ortie : différentes recettes à découvrir et fabrication de tisane Tarifs :

110€ la journée (repas compris) Possibilité de s’inscrire au stage de 3 jours du 31 mars au 2 avril 2023 (390€ en pension complète) marie@domainedelaloge.fr +33 3 85 74 05 06 Domaine de la Loge – 10 route du Sorbier Flacey-en-Bresse

