Sommières 30250 L’atelier se trouve sous un chêne centenaire classé au patrimoine communal. Selon le thème du moment, les fleurs et accessoires sont à disposition des stagiaires pour mener à bien leur création florale sous les conseils techniques de montage de l’artisan fleuriste. Cathy, forte de sa formation et expérience en tant qu’employée fleuriste à Rumelange au Luxembourg chez un Maître fleuriste, choisi de lancer sa propre activité en créant l’ANTHURIUM à Piennes en Lorraine puis à Fabrègues lors de notre déménagement.Maintenant sur Sommières, notre artisan fleuriste décide de créer son atelier “itinérant” L’ATELIER NATURE”.Fleuriste passionnée, éco-responsable, Cathy développe son activité de fleuriste itinérante en respectant l’environnement. Reconnue artisan d’art par la chambre des métiers, elle travaille sans aucune matière plastique, ni cellophane, uniquement des papiers recyclables et supports naturels. En parcourant les villes et villages, Cathy espère convaincre que quelques fleurs travaillées différemment feront plaisir et ce sans artifice « chimique » ! En privilégiant la production française bien sûr… Cathy apporte également un service de proximité avec livraisons, apprécié par les personnes à mobilité réduite et souhaite transmettre son savoir faire en organisant des ateliers de création florale. Prérequis : Débutant et matériel fourniTarif : 50 € Durée : 2 heuresDates : Un Samedi par mois de 15h à 17h en fonction de la météo (extérieur)Samedi 17 Juillet Samedi 21 AoûtSamedi 18 SeptembreSamedi 16 OctobreSamedi 13 NovembreSamedi 18 Décembre A la demande pour un événement (anniversaire, …)Nombre minimum -maximum de participant : 1 à 6Age minimum: 18 ans Renseignements: Gres Catherine Téléphone : 06 79 29 27 41Email : cathy.gres.ingala@gmail.comAdresse : 258 Chemin Escouto Poul 30250 Sommières cathy.gres.ingala@gmail.com +33 6 79 29 27 41 Droits gérés

