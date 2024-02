ATELIER PLANTES ET ENCRES DE COULEURS Saint-André-de-Sangonis, samedi 16 mars 2024.

ATELIER PLANTES ET ENCRES DE COULEURS Saint-André-de-Sangonis Hérault

Comment fabriquer une encre colorée à partir d”une plante ? Découvrez et utilisez toute une gamme de couleurs obtenues avec des végétaux. Vous pourrez peindre avec ces encres et réaliser des cartes, des marque-pages.

Proposé par Demain La terre ! et animé par Histoires de papiers .

Participation libre et consciente. Inscription obligatoire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-16

Cours de la Liberté

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie animation@demainlaterre.fr

L’événement ATELIER PLANTES ET ENCRES DE COULEURS Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2024-02-21 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT