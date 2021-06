Saint-Lô Saint-Lô Manche, Saint-Lô Atelier plantes > « A la découverte du Millepertuis » Saint-Lô Saint-Lô Catégories d’évènement: Manche

Saint-Lô

Atelier plantes > « A la découverte du Millepertuis » Saint-Lô, 19 juin 2021-19 juin 2021, Saint-Lô. Atelier plantes > « A la découverte du Millepertuis » 2021-06-19 15:00:00 – 2021-06-19

Rendez-vous le 19 juin prochain, au musée du bocage normand, pour l'atelier plantes « A la découverte du Millepertuis ». Connaissez-vous le millepertuis, cette herbe du solstice d'été, imprégnée de légendes et utilisée abondamment dans la tradition populaire ? Dans un atelier en plein air, vous apprendrez comment reconnaître, préparer cette plante solaire, comment l'utiliser de façon sûre et efficace et vous fabriquerez un baume de millepertuis ! Au programme : Identification du millepertuis, usages dans la tradition populaire, découverte de ses propriétés bénéfiques à notre bien-être, utilisations en cosmétique, réalisation d'un baume pour chaque participant ! Réservation obligatoire.

Saint-Lô