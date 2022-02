Atelier plante : L’Ortie mon amie Châteauneuf-sur-Loire, 20 mars 2022, Châteauneuf-sur-Loire.

Atelier plante : L’Ortie mon amie Châteauneuf-sur-Loire

2022-03-20 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-20 13:00:00 13:00:00

Châteauneuf-sur-Loire Loiret Châteauneuf-sur-Loire

35 EUR 35 Nous partirons à la rencontre de l’Ortie.

Vous apprendrez à la reconnaître, ensuite nous cueillerons ses feuilles.

Je vous parlerai d’elle et de ses propriétés médicinales.

Nous préparerons ensemble un macérât huileux puis vous fabriquerez :

– un shampoing fortifiant

– un baume

– une huile de massage nourrissante et tonifiante

Vous repartirez avec vos confections et la fiche atelier avec les propriétés et les recettes.

Une tisane à l’Ortie vous sera offerte au cours de l’atelier.

?Durée de l’atelier : 3 h

Frais de participation : 35€ par personne

Dates disponibles : Dimanche 20 Mars de 10h à 13h

Réservation par mail : jennifleurs45@gmail.com ou par téléphone : 06 74 91 35 43

www.jennifleurs.fr

jennifleurs45@gmail.com +33 6 74 91 35 43 https://www.jennifleurs.fr/l-ortie-mon-amie-1

pixabay

Châteauneuf-sur-Loire

