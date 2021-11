Lisieux Médiathèque André-Malraux Calvados, Lisieux Atelier plante en papier Médiathèque André-Malraux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Atelier plante en papier Médiathèque André-Malraux, 12 mars 2022, Lisieux. Atelier plante en papier

Médiathèque André-Malraux, le samedi 12 mars 2022 à 15:00

Venez fabriquer votre propre plante en papier pour décorer votre intérieur. Coin froid, sans soleil, oubli d’arrosage… elle résistera à tout !

Gratuit / Sur inscription

Fabrique ta propre plante ! Médiathèque André-Malraux Place de la république, 14100 Lisieux Lisieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T15:00:00 2022-03-12T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Médiathèque André-Malraux Adresse Place de la république, 14100 Lisieux Ville Lisieux lieuville Médiathèque André-Malraux Lisieux