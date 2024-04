ATELIER PLANTATION JARDIN MÉDIATHÈQUE DE SERVIAN Servian, mercredi 22 mai 2024.

ATELIER PLANTATION JARDIN MÉDIATHÈQUE DE SERVIAN Servian Hérault

Participez à cet atelier plantation et partagez un moment agréable et plein d’échange de savoir.

Participez à cet atelier plantation et partagez un moment agréable et plein d’échange de savoir. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-22 14:00:00

fin : 2024-05-22 16:00:00

13 Place du Marché

Servian 34290 Hérault Occitanie bibliotheque@ville-servian.fr

L’événement ATELIER PLANTATION JARDIN MÉDIATHÈQUE DE SERVIAN Servian a été mis à jour le 2024-04-05 par OT BEZIERS MEDITERRANEE