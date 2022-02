Atelier plantation et greffage au Jardin des Cultures Jardin des cultures Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Atelier plantation et greffage au Jardin des Cultures Jardin des cultures, 4 mars 2022, Lille. Atelier plantation et greffage au Jardin des Cultures

Jardin des cultures, le vendredi 4 mars à 10:00

Vous apprendrez, grâce au Planteurs volontaires, à greffer des fruitiers (des pommiers et des poiriers), puis vous participerez à leur plantation. Gratuit et ouvert à tous (les enfants doivent être accompagnés). Pour des raisons pratiques et liées au contexte sanitaire, la matinée est divisée en deux séances, de 10H à 11H et de 11H à 12H. Merci de réserver vos places au 06 74 10 12 94. Venir en tenue adaptée (bottes en particulier).

Gratuit, sur inscription

Paroles d’Habitants et son partenaire les Planteurs Volontaires ont la joie de vous inviter le vendredi 4 mars matin pour planter la pépinière participative du Jardin des Cultures. Jardin des cultures rue de l’épi de soil Lille Lille-Sud Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T10:00:00 2022-03-04T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Jardin des cultures Adresse rue de l'épi de soil Ville Lille lieuville Jardin des cultures Lille Departement Nord

Jardin des cultures Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Atelier plantation et greffage au Jardin des Cultures Jardin des cultures 2022-03-04 was last modified: by Atelier plantation et greffage au Jardin des Cultures Jardin des cultures Jardin des cultures 4 mars 2022 Jardin des cultures Lille lille

Lille Nord