Atelier plantation de légumes Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Maixent-l'École

Atelier plantation de légumes Saint-Maixent-l’École, 11 mai 2022, Saint-Maixent-l'École. Atelier plantation de légumes Saint-Maixent-l’École

2022-05-11 – 2022-05-11

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres Atelier plantation de légumes

Plantation de légumes dans les bacs partagés du quartier de la Paillanderie / Ventoux

Mercredi 11 mai – A partir de 14H00

Dans le quartier de la Paillanderie / Ventoux (au niveau des bacs partagés)

Les habitants du quartier de la Paillanderie / Ventoux et les enfants de l’association Vivacité sont conviés à participer à cette plantation.

Organisé par la commune de Saint-Maixent-l’Ecole. Atelier plantation de légumes

Plantation de légumes dans les bacs partagés du quartier de la Paillanderie / Ventoux

Mercredi 11 mai – A partir de 14H00

Dans le quartier de la Paillanderie / Ventoux (au niveau des bacs partagés)

Les habitants du quartier de la Paillanderie / Ventoux et les enfants de l’association Vivacité sont conviés à participer à cette plantation.

Organisé par la commune de Saint-Maixent-l’Ecole. +33 5 49 76 13 77 Atelier plantation de légumes

Plantation de légumes dans les bacs partagés du quartier de la Paillanderie / Ventoux

Mercredi 11 mai – A partir de 14H00

Dans le quartier de la Paillanderie / Ventoux (au niveau des bacs partagés)

Les habitants du quartier de la Paillanderie / Ventoux et les enfants de l’association Vivacité sont conviés à participer à cette plantation.

Organisé par la commune de Saint-Maixent-l’Ecole. Ville de Siant-Maixent-l’Ecole

Saint-Maixent-l’École

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Maixent-l'École Autres Lieu Saint-Maixent-l'École Adresse Ville Saint-Maixent-l'École lieuville Saint-Maixent-l'École Departement Deux-Sèvres

Atelier plantation de légumes Saint-Maixent-l’École 2022-05-11 was last modified: by Atelier plantation de légumes Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École 11 mai 2022 Deux-Sèvres Saint-Maixent-l'École

Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres