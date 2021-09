Atelier Planète mutante Ibos, 6 octobre 2021, Ibos.

Laurent Grasso est un amoureux de la Science et de ses énigmes. Les phénomènes du vivant, leurs mythes, leur évolution et leur transformation imprègnent l’ensemble de ses œuvres. L’artiste s’intéresse également aux notions de temps, de matière et d’espace. Pour son exposition au Parvis, Laurent Grasso a créé de drôles de machines qui nous transportent au cœur même du pouvoir des ondes et des mystères de notre monde magnétique.

Pour l’atelier “Planète mutante”, les enfants imagineront et mettront en scène, à travers divers mediums et techniques,

les multiples visages que pourrait avoir notre planète d’ici plusieurs centaines d’années…

> Réservation obligatoire par mail

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE / Port du masque obligatoire

centredart@parvis.net +33 5 62 90 60 82

