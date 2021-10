Atelier “Planète Fanzine” (8-12 ans) Cinématographe (Le), 27 octobre 2021, Nantes.

2021-10-27 Mercredis 27 octobre et 3 novembre 2021 de 14h30 à 16h30

Horaire : 14:30 16:30

Gratuit : non Tarif plein 5€ / tarif réduit 3€Réservatoin obligatoire 8-12 ans Mercredis 27 octobre et 3 novembre 2021 de 14h30 à 16h30

En s’inspirant de films et de livres de science-fiction, l’association P’tit spectateur et cie propose aux participant·es d’explorer le thème de l’espace et des extraterrestres, d’inventer leur propre histoire en bande-dessinée à l’aide d’outils et de techniques variés (papiers, tampons, dessins, collages…). À la manière d’un fanzine (contraction de l’expression anglaise “fanatic magazine” et qui désigne une publication fabriquée de façon artisanale), ils pourront éditer leur création.

Cinématographe (Le) adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

