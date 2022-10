Atelier Pizzas Fouesnant Fouesnant Catégories d’évènement: Finistre

29 Rue des Glénan Beg-Meil Pizzeria Chez Alain Fouesnant Finistre OT FOUESNANT LES GLENAN Beg-Meil 29 Rue des Glénan

2022-10-22 – 2022-11-06

Finistre Fouesnant Venez apprendre à faire et à déguster sur place vos pizzas pendant les vacances de toussaint

A partir de 6 ans

Il est prudent de réserver. alainpizza@aol.com +33 2 98 94 43 80 http://www.alainpizza.com/ Beg-Meil 29 Rue des Glénan Fouesnant

dernière mise à jour : 2022-10-11 par OT FOUESNANT LES GLENAN

