ATELIER PIZZAÏOLO AU MOULIN DE L'ÉPINAY LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT Mauges-sur-Loire, vendredi 2 août 2024.

ATELIER PIZZAÏOLO AU MOULIN DE L’ÉPINAY LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Pendant les vacances d’été, le Moulin de l’Epinay propose des ateliers pizzas ouvert aux petits comme aux grands, complétés par une visite du moulin, toujours producteur de sa farine !

A vos tabliers ! Venez pétrir la farine du moulin pour confectionner une délicieuse pizza.

Viens mettre la main à la pâte et prépare ta propre pizza que tu pourras faire cuire au feu de bois et déguster sur place !

L’occasion de découvrir de nouvelles recettes et de partager un moment convivial tout en apprenant le métier de meunier et les techniques de fabrication de la farine.

Une animation à découvrir en famille ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02 10:00:00

fin : 2024-08-02 12:30:00

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3 l’Epinay

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact1@moulinepinay.com

