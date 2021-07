Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire ATELIER PIZZA AU MOULIN DE L’ÉPINAY Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

ATELIER PIZZA AU MOULIN DE L’ÉPINAY Mauges-sur-Loire, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Mauges-sur-Loire. ATELIER PIZZA AU MOULIN DE L’ÉPINAY 2021-07-09 – 2021-07-09 LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3 l’Epinay

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire 8.5 8.5 EUR A vos tabliers ! Venez pétrir la farine du moulin pour confectionner une délicieuse pizza. Petits et grands pourront mettre la main à la pâte après avoir grimpé les 4 étages de moulin pour découvrir les secrets de la farine… Une animation à découvrir en famille ! #bulle DESCRIPTION SANITAIRE COVID :

