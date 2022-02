Atelier Pixel Art Peyrehorade Peyrehorade Catégories d’évènement: Landes

Peyrehorade

Atelier Pixel Art Peyrehorade, 30 mars 2022, Peyrehorade. Atelier Pixel Art Ludothèque à la MSAP 156 route de Mahoumic Peyrehorade

2022-03-30 16:00:00 – 2022-03-30 18:00:00 Ludothèque à la MSAP 156 route de Mahoumic

Peyrehorade Landes Peyrehorade EUR Venez participer à une création artistique au Post-it sur les vitres de la ludothèque et de la MSAP !

Ludothèque à la MSAP 156 route de Mahoumic Peyrehorade

